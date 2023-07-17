Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы ВСУ атомных станций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких месяцев обстреливает атомные станции, эти действий являются ядерным терроризмом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«На протяжении многих месяцев киевский режим обстреливает ядерные объекты, атомные станции. Это иначе, как ядерный терроризм квалифицировать нельзя. Разве у этого есть лимиты по ограничению воздействия на территорию или группу?» – сказала она в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как отметила дипломат, если планы Киева ударить по Запорожской АЭС будут исполнены, то это «затронет все уголки мира» через почву, зерно и продукты питания.

Напомним, Захарова неоднократно подчеркивала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что Украина уже давно перешла к откровенно террористическим методам.