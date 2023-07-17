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НовостиПолитика17 июля 2023 12:23

Британия ужесточила санкции против главы ВТБ Костина и российских бизнесменов

Ограничения коснулись Тимченко, Вексельберга, Ротенберга и Медведчука
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия ужесточила санкции против главы ВТБ Костина и российских бизнесменов

Британия ужесточила санкции против главы ВТБ Костина и российских бизнесменов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании расширили санкции в отношении девяти россиян транспортными ограничениями, сообщает правительство Соединенного Королевства.

Как уточняется на сайте британского кабинета министров, санкции были ужесточены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бизнесменов Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга, Саида Керимова, Виктора Рашникова и Виктора Медведчука, а также бывшей жены главы «Роснефти» Марины Сечиной.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года Великобритания расширила антироссийские санкции, введя ограничительный меры в отношении 86 юридических и физических лиц, которые связаны с РФ.

Напомним, в Великобритании приняли закон, который позволит сохранять санкции против России до тех пор, пока не будут выплачены компенсации в пользу Украины. Об этом сообщало агентство Reuters. Лица, находящиеся под санкциями Лондона, могут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.