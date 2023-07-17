Песков сообщил, что вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля, заявил, что вечернее совещание президента России Владимира Путина, касающееся ситуации вокруг Крымского моста, покажут в эфире.

«Да, покажут в эфире», - ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос ТАСС.

Планируется, что на совещании выступит с докладом заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин, который ранее выехал к Крымскому мосту.

Глубокой ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Так ЧП на классифицировал Национальный антитеррористический комитет.

После произошедшего Путин принял ряд докладов о последствиях произошедшего. Российский лидер также дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи и содействия людям, находящимся в пути.

Путин также поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Вечером на совещании заместитель правительства доложит о ситуации главе государства по видеоконференцсвязи.

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