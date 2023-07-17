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НовостиПолитика17 июля 2023 12:29

Депутат Госдумы Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния Киева

Действия киевского режима на Крымском мосту демонстрируют их глупость, считает Петр Толстой
Дарья ЧИПУРНАЯ
Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния со стороны киевского режима

Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния со стороны киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористический акт на Крымском мосту является жестом отчаяния со стороны Киева. Такое мнение выразил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

"Перед лицом угрозы наше общество всегда умело объединяться: консолидация и взаимовыручка в тяжелой ситуации всегда отличали русского человека, это часть нашего национального кода, если хотите. Запугать нас не получится", - написал Толстой.

По мнению Толстого, действия киевского режима на Крымском мосту демонстрируют их глупость и жест отчаяния.

Напомним, в ночь на 17 июля два беспилотных надводных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на мост над Керченским проливом, повредив один дорожный пролет. В результате теракта скончались два гражданских - семейная пара, которая находилась в машине на мосту в момент удара. Их несовершеннолетняя дочь выжила и находится в детской больнице Краснодара в сознании.

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