Депутат Госдумы Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния Киева

Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния со стороны киевского режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористический акт на Крымском мосту является жестом отчаяния со стороны Киева. Такое мнение выразил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

"Перед лицом угрозы наше общество всегда умело объединяться: консолидация и взаимовыручка в тяжелой ситуации всегда отличали русского человека, это часть нашего национального кода, если хотите. Запугать нас не получится", - написал Толстой.

По мнению Толстого, действия киевского режима на Крымском мосту демонстрируют их глупость и жест отчаяния.

Напомним, в ночь на 17 июля два беспилотных надводных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на мост над Керченским проливом, повредив один дорожный пролет. В результате теракта скончались два гражданских - семейная пара, которая находилась в машине на мосту в момент удара. Их несовершеннолетняя дочь выжила и находится в детской больнице Краснодара в сознании.

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