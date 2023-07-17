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НовостиПроисшествия17 июля 2023 13:13

Минобороны РФ: Су-25, разбившийся под Ейском, совершал учебный полет

У самолета отказал двигатель
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что штурмовик Су-25 потерпел крушение в акватории Азовского моря во время учебного полета.

Согласно предварительным данным ведомства, причиной крушения штурмовика стал отказ двигателей.

Напомним, днем 17 июля в Сети появились кадры видеозаписи очевидцев крушения самолета на границе Щербиновского и Ейского районов в Краснодарском крае. Позже местный оперштаб подтвердил информацию, уточнив, что разбился именно Су-25. Инцидент произошел примерно в 15:00 по московскому времени.

Известно, что на борту самолета находился пилот. Он успел катапультироваться, его эвакуировали спасатели. Сообщалось, что пилота реанимировали.