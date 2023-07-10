Минобороны: ВСУ привлекли более 11,5 тысячи иностранных наемников с начала СВО

Минобороны РФ: с начала конфликта ВСУ привлекли более 11,5 тысячи иностранных наемников Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украине на службу в ряды ВСУ официально поступило более 11,5 тысячи иностранных наемников, большая часть из которых приехала из Польши.

“Всего с 24 февраля 2022 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим активно вербует иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, таким образом пытаясь скрыть огромные потери украинской армии в ходе наступления.

При этом большая часть иностранных наемников поступила на службу в рядах ВСУ до конца апреля 2022 года, однако после первых серьезных потерь число желающих подписать контракт с Минобороны Украины резко сократилось.

Напомним, по данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, лишь за первый месяц наступления только на запорожском направлении ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат.

Генерал армии США Марк Миллер предупреждал, что продолжение наступления станет очень “кровавым” для украинской армии, поскольку Россия имеет тотальное преимущество в авиатехнике, а также выстроила сильную линию обороны в новых регионах.