Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России за 117 млн долларов

Производитель туалетной бумаги Zewa ушел с российского рынка
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Шведская компания-производитель средств личной гигиены Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о завершении продажи своего бизнеса в России владельцу "Новых технологий" Игорю Шилову.
Сумма сделки составила около 1,2 миллиарда шведских крон, что равняется 117 миллионам американских долларов, сообщается в пресс-релизе.
"Компания Essity покинула российский рынок", - говорится в заявлении шведской компании.
Напомним, производитель туалетной бумаги Zewa, различных салфеток, подгузников и мыла объявил об уходе с российского рынка 10 июня 2023 года.
Сайт KP.RU сообщил, что россияне после ухода компании Essity не останутся без необходимых товаров. Заводы Zewa продолжат свою работу, сохранят объемы и ассортимент, но будут работать под руководством новой компании.