Адвокат Чекман: наместника Киево-Печерской лавры отправили в спецкорпус СИЗО

Киевский райсуд арестовал митрополита Павла 14 июля Фото: REUTERS

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман сообщил, что у арестованного священнослужителя удовлетворительное состояние здоровья и ему передают все необходимое.

“Только что были у митрополита Павла, с ним пообщались. С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное. Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку”, — сказал адвокат в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что Павел был помещен в спецкорпус, где находятся другие подозреваемые, чьи дела расследует СБУ. Чекман рассказал священнослужителю, что украинские православные верующие ведут сбор средств для внесения залога.

“Он всем очень благодарен и передает Божье благословение”, — отметил адвокат.

Напомним, в апреле 2023 года наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест, однако 14 июля киевский районный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа, с возможностью внесения залога в 33 миллиона гривен.

Сам священник считает все обвинения в его адрес политическим преследованием и принимает сложившуюся ситуацию “абсолютно спокойно и с честью”.

Папа Римский Франциск откликнулся на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла помочь в митрополита Павла и подчеркнул, что Павел был арестован по политическим мотивам, что совершенно недопустимо.