AT: ПВО Украины оказалась в критическом состоянии из-за высокоточных ударов России Фото: REUTERS

Журналист Габриэль Хонрада заявил, что даже получив новые западные системы противовоздушной обороны, Украина не завладеет преимуществом из-за высокого уровня подготовки ВКС России.

“Противовоздушная оборона Украины подвергалась последовательным ракетным и беспилотным атакам России, что привело к истощению и без того ограниченных ракетных запасов Киева”, — написал эксперт в статье для Asia Times.

Хонрада подчеркнул, что российские войска могут наносить удары по военным объектам ВСУ при помощи высокоточного ракетного оружия, которое поставило Украину в критическое положение, несмотря на оружие от западных союзников.

Также он отметил, что новые системы ПВО не помогут Украине в наступлении, поскольку Москва уже доказала способность наращивать военное производство и показало высокую гибкость и производительность российского ОПК.

Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди также предупреждал, что армия РФ не ослабнет даже в случае затягивания конфликта на Украине, а попытками доказать слабость России Соединенные Штаты раскрывают собственную уязвимость, одновременно разрушая свою экономику постоянным финансированием ВСУ.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не способно спасти киевский режим от уничтожения.

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