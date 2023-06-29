Экс-агент ЦРУ Джиральди: США безуспешно пытаются всех убедить в слабости России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что Вашингтон безуспешно пытается убедить весь мир в слабости России, тем самым раскрывая собственную уязвимость и слабость.

“Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит.” — отметил разведчик в эфире YouTube-каналу Judging Freedom

Джиральди подчеркнул, что Россия не ослабнет даже в этом случае, однако, постоянно поддерживая конфликт на Украине в острой фазе, США разрушают собственную экономику, в то время как “весь мир наблюдает”.

Издание Mysl Polska также отмечало, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России. Журналисты считают, что США будут использовать ВСУ до тех пор, пока этот ресурс служит своей цели.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что огромные потери ВСУ в ходе обещанного наступления показывают готовность Запада продолжать конфликт до последнего украинца.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский признает неизбежность поражения в текущем конфликте и последним шансом для него является непосредственное вмешательство в конфликт военного блока НАТО.