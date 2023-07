Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: вмешательство стран Запада в конфликт не спасет киевский режим Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не способно спасти киевский режим от разгрома.

“В армии есть свое определение поражения. Если вы нападаете и не можете пробить линию защиты противника, а в ходе обороны вам приходится отступать, то по такому определению сейчас ВСУ – это уже побежденная армия”, — заявил эксперт в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

Джонсон считает, что украинская армия попала в очень тяжелое положение, однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор надеется на вступление войск западных союзников в конфликт. При этом, отмечает Джонсон, российская армия превосходит по огневой мощи и количеству солдат даже силы альянса НАТО.

Тем временем издание Wall Street Journal заявило, что западные чиновники уже обеспокоены контрнаступлением российских войск в случае провала наступления ВСУ, а журналист Дуг Бандоу призвал власти США прекратить уже проигранный конфликт против России, пока не стало слишком поздно.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш также отметил, что внимательные читатели американских газет могут сами догадаться о провале наступления ВСУ, поскольку с первых полос изданий пропали сообщения о боевых действиях на Украине.

В свою очередь вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл отметил, что Украина не сможет добиться поставленных целей, а именно захватить Крым и Донбасс ни при помощи дипломатических усилий, ни военным путем.