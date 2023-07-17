Минздрав Египта заявил, что нет причин для беспокойства из-за неизвестной болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар в понедельник, 17 июля, посетил провинции, где ранее было выявлено неустановленное заболевание. По итогам поездки чиновник заявил, что нет причин для беспокойства, поскольку болезнь не заразна.

По данным издания Al-Masry Al-Youm, министр съездил в провинции Луксор и Кена, где посетил несколько больниц. Он отметил, что у заболевших зафиксирована высокая температура, боли в костях и усталость. У пациентов также взяли необходимые анализы, а в местах, где было выявлено заболевание, на пробу набрали образцы воды и комаров. Халед Абдель Гаффар резюмировал, что болезнь не заразна, поэтому причин для волнения нет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта, так как в стране были зафиксированы случаи неустановленной болезни. Ее симптомы схожи с лихорадкой Денге, уточнили в ведомстве.

Позже Ассоциация туроператоров России заявила, что россиян не испугали сообщения о некой неизвестной болезни, начавшей распространяться в Египте. Туры не отменяются, спрос на путевки остается на прежнем уровне.