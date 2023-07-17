Блинкен заявил о необходимости скорейшего возобновления зерновой сделки Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 17 июля, прокомментировал остановку зерновой сделки. Он заявил, что в Соединенных Штатах считают, что данное соглашение должно быть восстановлено как можно скорее.

«Это следует восстановить настолько быстро, насколько возможно», - сказал Блинкен во время своего выступления в Госдепартаменте США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что зерновая сделка может быть возобновлена в случае, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению собственных обязательств.

Позже заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что решение об остановке зерновой сделки является окончательным, каких-либо переговоров по этому поводу не ведется.

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