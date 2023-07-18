Telegraph: в Британии изучают российские танки в лаборатории Фото: REUTERS

В Британской секретной лаборатории изучают российские танки. Такое заявление сделал начальник штаба обороны королевства Тони Радакин в беседе с изданием Telegraph.

— У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, — подчеркнул Радакин.

Он также добавил, что это происходит на одном из самых секретных объектов в лаборатории в Портон-Дауне. Там эксперты пытаются найти способ победить российскую технику и пытаются за счет российских технологий улучшить броню собственной техники.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход спецоперации на Украине, отметив, что российские военнослужащие совершают героические поступки, а противник не добился никакого успеха. Он также рассказал, что трофейную западную технику изучают специалисты, но уже сейчас можно понять, что российское вооружение — лучшее в мире.