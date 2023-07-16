Путин оценил ход спецоперации

Владимир Путин положительно высказался о ходе специальной военной операции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин положительно высказался о ходе специальной военной операции, отметив героические действия Вооруженных сил (ВС) РФ в период проведения украинского контрнаступления.

Об этом российский президент сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

“Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а эта их задача с использование стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет”, - констатировал Путин.

Ранее Путин назвал преступлением поставки США кассетных боеприпасов Украине, отметив, что американцы это делают из-за дефицита обычных снарядов. Тем не менее, Россия, у которой достаточно в распоряжении подобного типа боеприпасов, оставляет за собой право зеркального ответа на возможные действия Киева.

Говоря о технике, Путин ранее заметил, что иностранные танки горят лучше советских. Президент России также подчеркнул, что трофейная западная техника будет изучена российскими специалистами.