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НовостиВ мире18 июля 2023 7:26

Дипломат ас-Саххаф: Ирак впечатлен позицией России по инциденту с Кораном в Швеции

Он считает, что осуждение этого Россией сыграло важную роль
Роман ПОЛОСИКОВ
Дипломат ас-Саххаф: Ирак впечатлен позицией России по инциденту с Кораном в Швеции

Дипломат ас-Саххаф: Ирак впечатлен позицией России по инциденту с Кораном в Швеции

Фото: REUTERS

Ирак сильно впечатлила позиция Российской Федерации по инциденту с сожжением Корана в Швеции. Об этом рассказали РИА Новости со слов официального представителя иракского Министерства иностранных дел Ахмеда ас-Саххафа.

— Мы очень впечатлены позицией России в связи с инцидентом, который представлял собой ужасающую и возмутительную позицию, враждебную исламу, — подчеркнул ас-Саххаф.

Он также добавил, что позиция России в этом вопросе и ее осуждение Швецией «сыграло важную роль». В Ираке считают, что российская позиция обусловлена отказом от проявления религиозных конфликтов и любого насилия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что неуважение к Корану в России является преступлением, в то время, как в некоторых странах на это закрывают глаза. Помимо этого глава государства отметил, что отношения православных и мусульман укрепляют единство российского народа.