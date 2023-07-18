РФ получила подтверждения от 49 стран об участии в саммите Россия — Африка

МИД: РФ получила подтверждение от 49 стран об участии в саммите Россия — Африка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На данный момент Москва получила подтверждение об участии 49 стран в саммите Россия — Африка. Такое заявление сделал заместитель директора Департамента Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Поляков на пресс-конференции.

— Около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне - глав государств и правительств, — подчеркнул Поляков.

Ранее KP.RU рассказыал, что на грядущем саммите Россия — Африка будет обсуждаться развитие креативной экономики. Сам же саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помимо этого обсуждения коснутся развития культурных связей и совместных творческих проектов России с Африкой.

Также стало известно, что в Эфиопии состоялась подготовка к саммиту в которой приняли участие 25 африканских стран. Во время разговоров за круглым столом обсудили возможность сотрудничества в сфере сельского хозяйства.