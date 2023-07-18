Der Tagesspiegel: ВСУ проиграют, если не научатся общевойсковым операциям

Британский эксперт Гади: ВСУ проиграют, если не научатся общевойсковым операциям Фото: REUTERS

Профессор лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что украинские войска несут большие потери в ходе наступления из-за неумения проводить общевойсковые операции.

“Вооруженные силы Украины до сих пор не владеют навыками проведения крупномасштабных операций”, — сказал эксперт в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Он отмечает, что подразделения ВСУ до сих пор не научились действовать синхронно, и единственный шанс для Киева изменить ход конфликта это сделать атаки более системными и скоординированными, иначе попытки его наступления так и останутся "кровавой битвой на истощение".

Напомним, ранее бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также отмечал, что украинские войска несут тяжелые потери из-за недостаточной подготовки и плохо продуманного плана наступления.

В свою очередь эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли считает, что именно военный блок НАТО помешал Киеву провести успешное наступление, поскольку отправил украинским войскам слишком разнообразное вооружение и наложил много ограничений на командование ВСУ, чем вызвал большие сложности в координации между подразделениями.