"Ростех" передал ВС России первую партию скорострельных минометов "Дрок"

Бронеавтомобиль "Тайфун" на параде победы в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба “Ростеха” сообщила о передаче ВС России первой партии экспериментальных самоходных минометов “Дрок”. Установка получила 82-миллиметровый минометный модуль и ускоренную автоматику, а также способна переходить в готовность к стрельбе в рекордное время.

“”Ростех” передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа”, — сообщили в пресс-службе “Ростеха".

Напомним, недавно пресс-служба корпорации "Ростех" сообщила, что авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал ВС России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

При этом, как отмечал первый замдиректора “Ростеха” Владимир Артяков, предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ смогли вдвое увеличить производство современных истребителей для обеспечения российской армии в зоне конфликта на Украине.