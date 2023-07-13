"Ростех" сообщил о передаче ВС России второй партии новых истребителей Су-35С

"Ростех" сообщил о передаче в ВКС России второй партии новых истребителей Су-35С Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба корпорации "Ростех" сообщила, что авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал ВС России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

“Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С”, — сообщили представители корпорации.

Несколькими днями ранее первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщил, что предприятия ОПК России вдвое увеличили производство современных истребителей для нужд российской армии в ходе спецоперации на Украине.

Журналист Брендан Коул отмечал, что тотальное преимущество России в воздухе станет одним из главных козырей ВС РФ в обещанном наступлении ВСУ, поскольку в резервах ВКС России в десять раз больше авиатехники, чем в распоряжении украинской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также признавал, что наряду с нестабильностью поставок боеприпасов основной проблемой ВСУ в наступлении стало тотальное преимущество российской армии в воздухе.