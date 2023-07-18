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НовостиПолитика18 июля 2023 10:47

Песков призвал учитывать риски безопасности при продлении зерновой сделки без РФ

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал предложение Киева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков призвал учитывать риски безопасности при продлении зерновой сделки без РФ

Песков призвал учитывать риски безопасности при продлении зерновой сделки без РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева продлить зерновую сделку с Анкарой и ООН без участия Москвы, заявил, что без соответствующих гарантий, требуемых Москвой, такие действия могут представлять опасность.

«Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», - сказал представитель Кремля во вторник, 18 июля, отметив, что данный вопрос «нуждается в комментариях со стороны военных».

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что зона зерновой сделки используется Киевом в боевых целях.

Напомним, в минувший понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера сообщил о фактическом прекращении всех договоренностей по зерновой сделке. Тем не менее представитель Кремля уточнил, что Россия вернется к реализации договоренностей, как только будут выполнены условия Москвы.