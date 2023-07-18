Песков призвал учитывать риски безопасности при продлении зерновой сделки без РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева продлить зерновую сделку с Анкарой и ООН без участия Москвы, заявил, что без соответствующих гарантий, требуемых Москвой, такие действия могут представлять опасность.

«Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», - сказал представитель Кремля во вторник, 18 июля, отметив, что данный вопрос «нуждается в комментариях со стороны военных».

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что зона зерновой сделки используется Киевом в боевых целях.

Напомним, в минувший понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера сообщил о фактическом прекращении всех договоренностей по зерновой сделке. Тем не менее представитель Кремля уточнил, что Россия вернется к реализации договоренностей, как только будут выполнены условия Москвы.