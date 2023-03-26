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НовостиПолитика26 марта 2023 8:34

Около 70 украинских военных сдались в плен за две недели в ДНР

Бойцы сдаются в плен добровольно из-за страха за свою жизнь
Сергей ЧИКОВ
За две недели в ДНР в плен сдались около 70 бойцов ВСУ

За две недели в ДНР в плен сдались около 70 бойцов ВСУ

Фото: REUTERS

За прошедшие две недели на территории ДНР около 70 военных украинской армии сложили оружие и сдались в плен российским силам. Об этом в воскресенье, 26 марта 2023 года, рассказало агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение представителя силовых структур региона.

“Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат” – сказал источник агентства. По его мнению, большинство бойцов пошло на этот шаг добровольно из-за желания сохранить свою жизнь. Основную часть пленных составили бойцы с Донецкого, Авдеевского и Угледарского направлений.

Напомним, на Западе отметили общее падение качества Вооруженных сил Украины, которое ставит под сомнение запланированное на весну 2023 года наступление. Некоторые эксперты отмечали, что Киев потерял в ходе конфликта большинство профессиональных военных, и вынужден отлавливать граждан на улицах городов и отправлять в бой практически без подготовки.