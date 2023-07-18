Захарова: ФРГ, Дания и Швеция отклонили запрос России по "Северным потокам"

Захарова: ФРГ, Дания и Швеция не информируют России по "Северным потокам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия, Дания и Швеция не информировали Москву о расследованиях диверсии на газопроводах “Северные потоки”. Ранее эти три страны выпустили совместное заявление о том, что якобы предоставляли России информацию о расследовании.

“Это не соответствует действительности – власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта и не предоставляют никаких внятных ответов на наши многочисленные официальные обращения”, — сказала Захарова.

Также она подчеркнула, что все стороны данного расследования избегают полноценного участия в дискуссиях Совбеза ООН, чем еще больше заставляют Россию сомневаться в эффективности их работы. Захарова отметила, что Москва продолжает настаивать на прозрачном и объективном расследовании данного теракта с непосредственным участием России.

Напомним, в сентябре 2022 года на российских газопроводах “Северные потоки” произошел взрыв. Официального расследования под эгидой ООН при участии России не проводилось, несмотря на неоднократные призывы Москвы.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором пришел к выводу, что российские газопроводы были взорваны американскими военными при поддержке коллег из Норвегии, а взрывчатка была заложена во время учений НАТО летом 2022 года.

В свою очередь Дания, Швеция и Германия давно начали собственное расследование, однако к лету 2023 года виновники диверсии так и не установлены.