Экс-советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ боятся идти в наступление против ВС России Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины почти не осталось солдат, готовых идти в бой против русской армии.

“ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу London Real.

Также он отметил, что украинские военные сейчас разобщены и разочарованы как никогда ранее, поскольку начали признавать, что у них нет шансов прорвать линию обороны ВС РФ.

Макгрегор подчеркнул, что изначальная цель наступления ВСУ заключалась в демонстрации силы украинских войск перед западными союзниками для того, чтобы побудить их продолжать финансирование украинской армии.

При этом Макгрегор отмечал ранее, что из-за участившихся случаев массового дезертирства в рядах ВСУ, очередной волны беженцев и общего недовольства политикой киевского режима Украина оказалась на грани саморазрушения и может исчезнуть как государство еще до сокрушительного контрудара России.

В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что от полного разгрома киевский режим уже не спасет даже прямое вступление войск НАТО в конфликт, а Вооруженные силы Украины уже можно назвать побежденной армией.