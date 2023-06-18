По ставшему изгоем Максиму Галкину* нанесли сокрушительный удар

Максим Галкин* 18 июня отмечает 47-летие. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* 18 июня отмечает 47-летие. В эпоху соцсетей каждый считает своим долгом публично поздравить звезд, посвящая посты с пожеланиями, публикуя архивные фото и делясь воспоминаниями. Однако в этом году звездные друзья пятого мужа Аллы Пугачевой проигнорировали праздник шоумена. Именинник не получил ни одного публичного поздравления. Даже в блогах Аллы Борисовны и Кристины Орбакайте не появились посты или сторис с пожеланиями. Сам именинник тоже не стал делиться у себя в профиле фотографиями с дня рождения, хотя делал это из года в год.

Максим Галкин являлся одним из самых активных пользователей соцсети. В лучшие времена шоумен показывал народу свою жену Аллу Пугачеву, тем самым давая возможность простым фолловерам следить за жизнью кумира. Делился он и яркими кадрами со своими любимыми детьми Лизой и Гарри. Телеведущий не раз отмечал, что гордится отпрысками.

Однако больше года назад жизнь Максима изменилась. Он уехал в Израиль. За ним последовала его семья. Теперь Галкин - редкий гость в соцсетях. Артист закрылся от публики.

А после того, как его признали иноагентом, от него отвернулись даже близкие. В этом году никто не решился публично поздравить звезду.

Напомним, в феврале 2022 года Галкин стал одним из первых артистов, кто уехал из России. Недавно у себя в блоге он признавался, что сначала улетел на запланированные гастроли в Лондон и лишь там принял решение не возвращаться на Родину, а перебраться в Израиль.

Позже к нему прилетели супруга и дети. Правда, сначала эта поездка была названа "каникулами". "Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь - разберемся!" - грозила Алла Борисовна.

Примадонна действительно вернулась в Москву с Гарри и Лизой. Отвела их в школу. Но надолго они в Грязи не задержались и вновь улетели в Израиль, обосновавшись в курортной Кесарии.

Галкин продолжает гастролировать. На своих выступлениях он высмеивает бывших коллег, из любимого россиянами юмориста превратившись в изгоя. Теперь Галкина называют не иначе как предателем Родины. А друзья перестали его поздравлять с важным днем, как это было раньше.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов