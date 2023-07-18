Илон Маск призвал власти США раскрыть данные о том, как расходуется помощь Украине Фото: REUTERS

Властям Соединенных Штатов было бы неплохо раскрыть информацию о том, как расходуется военная помощь Украине. Такое заявление во вторник, 18 июля, сделал американский миллиардер Илон Маск.

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», - написал бизнесмен в своем Twitter.

Соединенные Штаты неоднократно оказывают Украине военную поддержку. Так, 7 июля американские власти анонсировали новый пакет такой помощи. В нем США передадут для Киева кассетные боеприпасы для арторудий. Помимо этого, в числе поставляемого вооружения есть 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Данная поставка оценивается в 800 млн долларов.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия уже разбита и единственное, что спасает Украину от развала, это финансовая поддержка Запада, в частности со стороны США.