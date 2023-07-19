В зоне спецоперации проходят испытания новейшие российские танки «Армата»

Российские войска применили в зоне СВО танк "Армата". Фото: Иван МАКЕЕВ

Группировка российских войск «Юг» применяла в боевых условиях новейшие российские танки Т-14 «Армата». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», - рассказал агентству собеседник.

Сообщается, что испытания танка Т-14 еще продолжаются.

Напомним, военные впервые показали журналистам новейший танк российской армии Т-14 «Армата» на полигоне в 2015 году.

«Армата» - первый танк, созданный под задачи сетецентрических войн: машина воюет не одна, а в составе группы, участники которой постоянно взаимодействуют друг с другом. Они управляются через единую систему. В такую группу могут входить САУ, вертолеты, танки, БМП. Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что новейший российский танк Т-14 (на платформе «Армата») прошел испытания в Сирии.

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