Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал бунтом против США создание новой валюты

Эксперт из США рассказал, как новая валюта БРИКС может повлиять на экономическую гегемонию США. Фото: REUTERS

Создание Россией, Китаем и Индией новой валюты пошатнет финансовую гегемонию Соединенных Штатов. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Эксперт заявил, что решение о создании этими странами новой валюты знаменует начало новой эры и назвал действия России, Китая и Индии «бунтом» против США.

«Наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Напомним, страны БРИКС планируют в ближайшее время создать свою международную резервную валюту. Экономист Дмитрий Адамидов перечисли преимущества такого шага. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в понедельник 17 июля Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма.