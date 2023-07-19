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НовостиПолитика19 июля 2023 3:59

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал бунтом против США создание новой валюты

Эксперт считает, что решение России, Китая и Индии создать новую валюту пошатнет финансовую гегемонию США
Мария ПАВЛОВА
Эксперт из США рассказал, как новая валюта БРИКС может повлиять на экономическую гегемонию США.

Эксперт из США рассказал, как новая валюта БРИКС может повлиять на экономическую гегемонию США.

Фото: REUTERS

Создание Россией, Китаем и Индией новой валюты пошатнет финансовую гегемонию Соединенных Штатов. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Эксперт заявил, что решение о создании этими странами новой валюты знаменует начало новой эры и назвал действия России, Китая и Индии «бунтом» против США.

«Наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Напомним, страны БРИКС планируют в ближайшее время создать свою международную резервную валюту. Экономист Дмитрий Адамидов перечисли преимущества такого шага. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в понедельник 17 июля Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма.