В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Киев из-за провала ВСУ Фото: REUTERS

Запад и Украину ждет «сокрушительное поражение» из-за провала наступления украинских войск. Об этом написал специалист лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для The Daily Telegraph.

Как отмечается в статье, если к зиме украинским военным не удастся добиться заметного прогресса, то в правительствах западных стран «начнут превалировать громкие голоса, взывающие к территориальным уступкам ради незначительных политических результатов».

В публикации говорится о том, что к концу этого года закончатся международные запасы техники, а также боеприпасов. Кроме того, в преддверии выборов политики сосредоточатся на внутренних проблемах. Так, в следующим году ожидается президентская гонка в США и парламентские выборы в Великобритании.

Кларк также подчеркивает, что наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «столкнулось с рядом проблем» и более чем за месяц не принесло каких-либо результатов.

Напомним, накануне глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что наступление ВСУ продлится долго, став сложным и кровопролитным для украинской армии. Незадолго до этого командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский заявил, что наступление ВСУ продвигается слишком медленно, отметив, что быстрых результатов достичь почти невозможно.