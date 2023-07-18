В Пентагоне предрекли Украине долгое и кровопролитное наступление

В Пентагоне предрекли ВСУ тяжелое, длительное и кровопролитное наступление. Фото: REUTERS

Наступление ВСУ продлится долго и будет сложным и кровопролитным для украинской армии. Такой прогноз дал глава комитета штабов Пентагона Марк Милли во время пресс-конференции во вторник 18 июля. Материалы пресс-конференции опубликованы на официальном сайте американского оборонного ведомства, они доступны здесь.

«Оно будет долгим, сложным и кровопролитным», - заявил Милли, говоря о наступлении украинских войск.

Американский военный чиновник отметил, что российские линии обороны являются значительным препятствием для наступления ВСУ. В то же время Милли подчеркнул, что пока не считает действия украинских войск провальными.

Тем временем Министерство обороны России сообщило, что российские войска провели успешную контратаку на Купянском направлении. Подразделения ВС РФ продвинулись в этом районе до двух километров.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. На каждом из этих направлений удалось пресечь три попытки атаки ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли до 400 бойцов на Донецком направлении за сутки. Российские войска успешно отразили 12 атак украинских военных.