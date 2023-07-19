Врач назвала опасный утренний симптом, указывающий на проблемы с сердцем. Фото: Shutterstock

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, что отеки по утрам могут указывать на различные состояния. Например, такие проявления могут наблюдаться не только после пробуждения, но и на фоне аллергических реакций, инфекционных болезней или при ожогах.

Однако, в большинстве случаев, отеки указывают на возможные проблемы с сердцем и сосудами. Например, если у человека наблюдаются отеки ног, то первым делом следует проверить состояние сердечной системы.

"Прежде всего проверяем почки, если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Эндокринолог указала, что можно заподозрить патологию щитовидной железы, если человек просыпается утром и у него отекшие руки, скованность кистей. Кроме того, следует обратить внимание на свой рацион, так как недостаток воды или белка также могут вызывать отеки.

Павлова предупредила, что в любом случае не следует бороться с ними с помощью мочегонных средств, а вместо этого следует обратиться к врачу и устранить причину. Она подчеркнула, что бездумное употребление мочегонных средств может привести к необратимым органическим изменениям.

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