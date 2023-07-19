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НовостиПроисшествия19 июля 2023 5:33

Крючков назвал сроки эвакуации жителей четырех сел из-за пожара на полигоне в Крыму

Крючков заявил, что пожар на полигоне не повлиял на работу Крымского моста
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Крючков заявил, что пожар на полигоне не повлиял на работу Крымского моста

Крючков заявил, что пожар на полигоне не повлиял на работу Крымского моста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советник главы республики Крым Олег Крючков рассказал о ситуации после пожара на полигоне в Кировском районе, назвав сроки эвакуации жителей, а также сообщил, что на работу Крымского моста произошедшие никак не повлияло.

«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», - сообщил советник главы Крым

По его словам, железнодорожное сообщение работает в обычном режиме, а Крымский мост - без изменений, в режиме реверса, «как два последних дня». В обычном режиме работают пункты пропуска на севере региона «Армянск», «Джанкой», а также «Перекоп»

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах временно эвакуировать более двух тысяч человек из населенных пунктов, прилегающих к полигону в Кировском районе. МЧС Крыма уточнило, что эвакуируются 2225 человек из Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Аксенов также заявил, что из-за пожара на полигоне закрыта трасса «Таврида». Крючков отметил, что автомобильный транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым, а также Первомайское.