Крючков назвал сроки эвакуации жителей четырех сел из-за пожара на полигоне в Крыму

Крючков заявил, что пожар на полигоне не повлиял на работу Крымского моста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советник главы республики Крым Олег Крючков рассказал о ситуации после пожара на полигоне в Кировском районе, назвав сроки эвакуации жителей, а также сообщил, что на работу Крымского моста произошедшие никак не повлияло.

«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», - сообщил советник главы Крым

По его словам, железнодорожное сообщение работает в обычном режиме, а Крымский мост - без изменений, в режиме реверса, «как два последних дня». В обычном режиме работают пункты пропуска на севере региона «Армянск», «Джанкой», а также «Перекоп»

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах временно эвакуировать более двух тысяч человек из населенных пунктов, прилегающих к полигону в Кировском районе. МЧС Крыма уточнило, что эвакуируются 2225 человек из Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Аксенов также заявил, что из-за пожара на полигоне закрыта трасса «Таврида». Крючков отметил, что автомобильный транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым, а также Первомайское.