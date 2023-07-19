Власти Крыма сообщили о детонациях на полигоне в Кировском районе

Власти Крыма сообщил о детонациях на полигоне в Кировском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что детонация на войсковом полигоне в Кировском районе, где ранее в среду, 19 июля, произошел пожар, продолжается, но отметил, что ситуация контролируемая.

«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется», - заявил глава парламента Крыма в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее МЧС Крыма сообщило, что эвакуируются 2225 человек из находящихся рядом с полигоном сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших нет, а также заявил о закрытии трассы «Таврида». Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что машины теперь перенаправляется через Старый Крым и Первомайское, а также отметил, что на работу Крымского моста произошедшее никак не повлияло.