ГУР Украины опроверг свое заявление о причастности к ЧП на полигоне в Крыму

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Сообщения о том, что начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов якобы назвал пожар на полигоне в Крыму результатом целенаправленных действий украинской разведки, а также Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются фейком. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Распространенное в СМИ "заявление" Кирилла Буданова о причастности ВСУ и ГУР к подрыву склада боеприпасов в Крыму является фейком», - заявил он, отметив, что аккаунт, на котором было распространено это заявление, был поддельным.

Украинские СМИ начали поспешно удалять эту новость.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе, который произошел в среду, 19 июля, а также заявил о закрытии трассы «Таврида». Председатель Государственного совета региона Владимир Константинов заявил, что ситуация контролируемая.

МЧС Крыма сообщило, что эвакуируются 2225 человек из находящихся рядом с полигоном сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, а также Приветное.