"Я прошел этот тяжелый период в жизни": Стас Пьеха обратился к МакSим после ее откровенного признания

Стас Пьеха обратился к МакSим после ее признания о борьбе с алкоголизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале июля певица МакSим записала видеообращение, объявив о своем алкоголизме. Публично поддержать ее решил российский исполнитель Стас Пьеха, который сам страдал от пагубных зависимостей.

Стас Пьеха назвал поступок певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, невероятно правильным и честным. По его мнению, о подобном необходимо делиться публично, своим примером показывать, что проблема решаема.

"Но советовать ей я ничего не буду. Она там, где надо. А на репутации ее слова никак не скажутся... Опыт трезвости доказывает: я прошел этот тяжелый период в жизни и могу еще больше красок привносить в творчество", - сказал Пьеха журналу StarHit за кулисами фестиваля "Белые ночи".

Пьеха пожелал коллеге по цеху пройти программу по борьбе с алкоголизмом до конца и вернуться на сцену, оставив всё позади.