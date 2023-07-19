60-летний Сергей Зверев хочет еще раз стать отцом Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый российский исполнитель и шоумен Сергей Зверев, известный своей эпатажностью, хочет снова стать отцом. Как рассказала KP.RU давняя подруга Зверева Анна Калашникова, певец сейчас находится в поиске счастья, активно оказывает знаки внимания девушкам, планирует семью.

«Он ищет счастье, думаю, хочет еще раз стать отцом. Мне кажется, он еще всех нас удивит, и мы погуляем на его свадьбе. Мне хочется пожелать ему самого главного — здоровья и любви», - заявила Калашникова.

Такой вывод девушка сделала после записи со Зверевым дуэта на песню «Fashion Дива». По словам Калашниковой, девушки на съёмках не знали куда деться от «мужского внимания» знаменитости.

Напомним, у Сергея Зверева есть сын, однако их отношения не ладятся. Сейчас Сергей Зверев-младший работает в Краснознаменске строителем, живёт один, а в будущем планирует перебраться в Москву.

Ранее KP.RU сообщил, что скандальная внучка Стриженова снова стала матерью, в шестой раз. Как и остальных детей, Александра планирует растить дочь в одиночку.

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