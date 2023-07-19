“Власть обвалится”: на Украине предрекли скорое падение режима Зеленского Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин предположил, что осенью 2023 года из-за проблем у администрации президента США Джо Байдена коренным образом может измениться ситуация на Украине.

Соскин считает, что в Америке назревает крупный коррупционный скандал, а на действующего президента собран огромный компромат, после обнародования которого у Байдена будут большие проблемы и США будут вынуждены сократить финансирование киевского режима.

“Поэтому денег на продолжение конфликта у Украины не будет. <...> То есть нас ждут просто черные времена. Естественно, власть обвалится тогда”, — сказал Соскин в своем видеоблоге, добавив, что по такому сценарию власти Украины не смогут даже выплачивать пенсии и будут вынуждены продавать госрезервы.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также допустил, что Украина может исчезнуть как государство еще до окончания конфликта, на что указывают участившиеся случаи дезертирства в рядах Вооруженных сил страны, а также общее недовольство политикой Зеленского и новая волна беженцев с Украины.

В свою очередь издание New York Times отмечало, что конгресс США в вопросах финансирования Украины находится на грани раскола, а представители республиканской партии все сильнее пытаются ограничить и даже полностью заблокировать продолжение военной помощи.