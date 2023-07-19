Суд в Ростове-на-Дону начал опрашивать свидетелей по делу 24 боевиков “Азова”*

Суд в Ростове-на-Дону начал опрашивать свидетелей по делу боевиков “Азова”* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ростове-на-Дону 19 июля прошло заседание суда, на котором были опрошены свидетели по делу 24 боевиков националистического батальона “Азов”*. Украинских националистов обвиняют по двум статьям уголовного кодекса РФ – “Насильственный захват власти” и “Участие в террористической организации”.

В ходе слушаний на скамье подсудимых лично присутствовало 22 боевика, еще двоих судят заочно – они были переданы Киеву в рамках обмена на российских солдат. В ходе заседания одному из националистов стало плохо и ему вызвали скорую.

Напомним, днем ранее военная прокуратура направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении двоих боевиков националистического батальона “Азов”*, обвиняемых в жестоком обращении с военнопленными и нанесении побоев из-за вражды в отношении российских военных.

В мае 2023 года Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку боевика нацбатальона “Азов”* Алексея Кыркалова за убийство пленного российского военнослужащего в Мариуполе.

* “Азов” — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ