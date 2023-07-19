Сиуланов: Расходы России бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели

Сиуланов заявил, что расходы России бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели Фото: Олег ЗОЛОТО

Расходы бюджета России в следующем году превысят запланированные показатели, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Превысят. Мы в правительстве обсуждаем сейчас. У нас макроэкономика лучше. И в этом году с доходами будет получше, и в следующем будет, поэтому и расходы увеличатся», – сказал глава Минфина журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Силуанов заявлял, что Министерство финансов России не видит больших рисков для исполнения бюджета, но в ближайшие три года нужно готовиться к мобилизации ресурсов.

По словам министра, в 2023 году у Минфина нет каких-то серьезных опасений по поводу исполнения обязательств, и в части базовых решений точно будет «все сделано». Как сообщил Силуанов, Россия выходит на базовые показатели по нефтегазовым доходам на уровне восьми триллионов рублей.

Ранее Министерство финансов РФ опубликовало предварительные данные о расходах и доходах федерального бюджета за первое полугодие 2023 года. Его дефицит в январе-июне составил 2,59 триллиона рублей. Этот показатель, по данным ведомства, на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.