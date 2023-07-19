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НовостиВ мире19 июля 2023 14:07

Пять стран Евросоюза продлили запрет на ввоз зерна из Украины

Запрет на импорт будет продлен после 15 сентября
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пять стран Евросоюза продлили запрет на ввоз зерна из Украины

Пять стран Евросоюза продлили запрет на ввоз зерна из Украины

Фото: REUTERS

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о запрете на ввоз зерна из Украины, сообщил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

«Мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся, в первую очередь, продления запрета ввоза четырех видов зерна», – сказал он журналистам.

По словам Телюса, запрет на импорт украинского зерна будет продлен после 15 сентября 2023 года.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не собирается открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его мнению, Варшаву «не будут принуждать к тому, чтобы открыть рынок во вред интересам польского фермера». При этом, отметил Моравецкий, Польша готова к тому, чтобы обеспечивать транзит зерна из Украины.

В апреле этого года Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния приостановили импорт отдельных продуктов из Украины на фоне протестов фермеров, которые несли убытки.