Пять стран Евросоюза продлили запрет на ввоз зерна из Украины Фото: REUTERS

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о запрете на ввоз зерна из Украины, сообщил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

«Мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся, в первую очередь, продления запрета ввоза четырех видов зерна», – сказал он журналистам.

По словам Телюса, запрет на импорт украинского зерна будет продлен после 15 сентября 2023 года.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не собирается открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его мнению, Варшаву «не будут принуждать к тому, чтобы открыть рынок во вред интересам польского фермера». При этом, отметил Моравецкий, Польша готова к тому, чтобы обеспечивать транзит зерна из Украины.

В апреле этого года Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния приостановили импорт отдельных продуктов из Украины на фоне протестов фермеров, которые несли убытки.