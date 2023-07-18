Польша отказалась открывать рынок для украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его республика не собирается открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

«Будем, наверное, очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры», - заявил глава польского правительства.

Моравецкий также заявил, что Варшаву «не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера». При этом, по его словам, страна готова к тому, чтобы обеспечивать транзит зерна из Украины.

Напомним, еще в апреле этого года Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт отдельных продуктов из Украины на фоне протестов фермеров, которые несли убытки. Моравецкий также сообщал о намерениях Варшавы потребовать от Еврокомиссии провести проверку экспорта украинского продовольствия на предмет рыночных нарушений.