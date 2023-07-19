Финляндия закроет российское генконсульство в Турку 1 октября Фото: REUTERS

С 1 октября власти Финляндии закроют российское генконсульство в Турку.

“Финляндия в ответ отзовет данное России согласие на работу генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Министерство иностранных дел уведомило посла России об этом”, — говорится в релизе на сайте президента Республики.

Напомним, 6 июля в МИД России в Москве был вызван посол Финляндии, где ему выразили протест из-за проводимой Хельсинки антироссийской политики.

Также финскому послу сообщили, что из-за недружественной политики финских властей с 1 октября 2023 года будет закрыто генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

В начале июля Москва сообщила, что отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте назвал данные меры жестким и ассиметричным ответом России на действия финских властей, которые до этого выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки, и допустил закрытие российского генконсульства в Турку.