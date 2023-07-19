Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет втянуть НАТО в конфликт из-за нехватки солдат Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего единственным шансом для Киева стало непосредственное участие сил НАТО в конфликте.

“Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее”, — отметил он в эфире YouTube-канала Redacted.

Риттер добавил, что украинцы боятся выходить из дома, поскольку киевский режим забирает людей и отправляет на службу прямо с улиц. По мнению экс-разведчика, Киев находится в отчаянии и понимает, что вмешательство НАТО – его единственный шанс выиграть, однако подобный ход со стороны альянса станет началом Третьей мировой войны.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отметил, что в рядах ВСУ почти не осталось солдат, готовых идти в бой против российских войск, поскольку украинские военные сейчас разобщены и разочарованы как никогда ранее.

В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что даже непосредственное вмешательство в конфликт войск Североатлантического альянса уже не способно спасти киевский режим от разгрома.