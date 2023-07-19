Военный инструктор из США Крамер назвал ужасающими потери украинской армии

Военный инструктор из США назвал ужасающими потери украинской армии Фото: REUTERS

Потери Вооруженных сил Украины в боях с российской армией ужасают, заявил ветеран войск специального назначения Эрик Крамер, обучающий украинских военных в Киеве.

«Жертв много. Я не хочу называть цифры, потому что все это субъективно, но они в три раза больше, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает», – сказал военный инструктор в интервью Newsweek.

По мнению Крамера, ВСУ вряд ли когда-либо сумеют полностью оправиться от потерь. Он отметил, что им придется делать это самостоятельно, поскольку страны Запада будут постепенно уменьшать объемы военной поддержки Украины.

Как писал сайт KP.RU, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что по состоянию на 11 июля потери ВСУ при наступлении составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения.

Напомним, The New York Times сообщало, что объем уничтоженной и безвозвратно потерянной украинской военной техники только за две недели составил до 20%. Причем основная часть из этого – танки и бронетранспортеры, предоставленные Киеву Западом.