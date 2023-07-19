Пушилин: Годовалая девочка и беременная мать пострадали при обстреле ВСУ Макеевки

Годовалая девочка и беременная мать пострадали при обстреле ВСУ Макеевки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, пострадала годовалая девочка, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"В результате обстрела Кировского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины пострадала годовалая девочка. Она получила легкие ранения и сейчас находится у бабушки", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле была ранена беременная мать пострадавшей - ее пришлось госпитализировать. По словам Пушилина, ВСУ в среду, 19 июля, обстреляли ДНР 43 раза, выпустив по территории республики 247 боеприпасов из РСЗО. В результате этих атак в Донецке и Макеевке были повреждены 12 жилых домов и один объект инфраструктуры.

Напомним, на прошлой неделе во время обстрела ВСУ села Тарасовка Запорожской области погиб ребенок.

В начале июля 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки украинскими войсками.