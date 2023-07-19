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НовостиВ мире19 июля 2023 18:20

В ЮАР сообщили о взрыве в центре Йоханнесбурга

SABC: В центре Йоханнесбурга произошел взрыв
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Йоханнесбурга в среду, 19 июля, произошел взрыв, сообщили местные СМИ.

По информации радиостанции SABC, в результате инцидента провалилась часть автомагистрали в деловом квартале города. Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы, о пострадавших пока ничего неизвестно. Как рассказали очевидцы, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

В среду, 19 июля, произошел пожар на военном полигоне в Крыму. Были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения более двух тысяч человек. Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.

Напомним, 10 июня в Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов для них. Фабрика расположена в районе Эльмадаг и принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Причиной взрыва могла стать неконтролируемая химическая реакция.