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НовостиПолитика20 июля 2023 0:58

Госдеп одобрил возможную продажу Германии почти тысячи ракет AMRAAM на $2,9 млрд

Пентагон заявил, что эта сделка не изменит «военный баланс в регионе»
Мария ПАВЛОВА
В США одобрили сделку по продаже Германии почти тысячи ракет.

В США одобрили сделку по продаже Германии почти тысячи ракет.

Фото: REUTERS

Госдеп США одобрил закупку ФРГ ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM. Об этом в среду 19 июля сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Сообщается, что общая сумма сделки составит $2,9 млрд. Предполагается, что Германия закупит до 969 ракет. Кроме того, будет приобретено сопутствующее оборудование.

В Пентагоне подчеркнули, что боеготовность Соединенных Штатов после продажи ракет не пострадает и отметили, что сделка не изменит «базовый военный баланс в регионе».

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