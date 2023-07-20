Наемник из Австралии заявил о некомпетентности командиров ВСУ. Фото: REUTERS

Командиры ВСУ некомпетентны и допускают произвол в отношении собственных солдат. Такое заявление сделал австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Историю рассказывает ABC News.

«Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы», - сказал наёмник, добавив, что боится за свою жизнь, так как командиры ВСУ угрожают военнослужащим «последствиями» за распространение информации об их некомпетентности.

Австралиец беседовал с журналистом, назвавшись вымышленным позывным «Буш».

Ранее британский наемник Макдональд заявил о панике среди солдат ВСУ из-за российских артобстрелов и рассказал, как выживал в зоне конфликта с «древним автоматом» от ВСУ.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, нанимая в ряды украинской армии иностранцев через свои посольства.