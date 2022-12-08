Наемник Макдональд рассказал о панике среди солдат ВСУ из-за российских артобстрелов

Британский наемник рассказал о панике среди солдат ВСУ во время российских обстрелов. Фото: Александр КОЦ

Украинские военнослужащие паникуют при артиллерийских обстрелах со стороны российских войск. Об этом рассказал наемник из Великобритании Джозеф Макдональд, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Макдональд дал интервью Youtube-каналу Lindybeige.

Наемник рассказал, что при обстрелах солдаты ВСУ «паниковали и при попытке себя спасти только усугубляли ситуацию». По его словам, только в ходе одного обстрела около полусотни украинских военнослужащих получили тяжелые ранения.

Также Макдональд рассказал, что ему и его товарищам приходилось пользоваться устаревшим оружием, которое было выдано им в ВСУ. По словам Макдональдса, наемники получили «три древних автомата» и обороняться при помощи такого оружия было практически невозможно.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Боровском Харьковской области. Накануне пункт дислокации наемников был уничтожен в другом населенном пункте региона.

В ЛНР заявили, что украинская армия ежедневно теряет около батальона личного состава на артемовском направлении. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ВСУ несут серьезные потери из-за своих попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

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