Умерла сестра Че Гевары Селия

Умерла сестре Че Гевары. Фото: EAST NEWS

Сестра кубинского революционера Эрнесто Че Гевары умерла во вторник 18 июля. Об этом сообщает издание El País.

Сообщается, что Селия Гевара де ла Серна скончалась на 94-м году жизни. Причины смерти в публикации не указаны.

Селия Гевара де ла Серна была архитектором и ученым, она занималась урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса и социальными проблемами. В интервью она не раз признавалась, что гордится своим братом – «величайшим революционным лидером Латинской Америки».

Напомним, 14 июня 2023 года исполнилось 95 лет со дня рождения Эрнесто «Че» Гевары.

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